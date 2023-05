Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wertsachen aus Autos gestohlen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Auf zwei Autos hatten es noch unbekannte Täter zwischen Mittwoch (3.5.) und Donnerstag (4.5.) abgesehen.

Ersten Erkenntnissen zufolge machten sich die Kriminellen am Mittwochabend (3.5.) gegen 19.30 Uhr an einem Fahrzeug in der Mollerstraße zu schaffen, schlugen die Scheibe ein und ließen einen zurückgelassenen Rucksack samt Laptop mitgehen.In der Nacht zum Donnerstag, zwischen 20.30 Uhr und 2.15 Uhr, durchwühlten sie in der Grafenstraße einen schwarzen Seat nach Beute und entwendeten einen Koffer, in dem unter anderem medizinische Geräte verstaut waren.

Das Kommissariat 43 und das Kommissariat 21/22 haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen mit Hinweisen, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Informationen entgegengenommen.

