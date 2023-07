POL-PDNR: "Private Fahrstunde" eines 19-Jährigen endet in einem Strafverfahren

Linz am Rhein (ots) - In der Nacht zum Donnerstag wurde ein 27-jähriger Mann aus Linz mit seinem E-Scooter in der Ortslage Linz kontrolliert. Hierbei stellte die Polizei fest, dass das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß versichert war. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: ...

