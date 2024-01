Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Falscher Heizungsableser bestiehlt 59-Jährige (03.01.2024)

Radolfzell (ots)

Ein falscher Handwerker hat sich am Mittwochnachmittag unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer Frau verschafft und sie anschließend bestohlen. Gegen 16.45 Uhr klingelte der Unbekannte an der Haustür einer 59-Jährigen und gab an, die Leitungen der Heizung überprüfen zu müssen. Nachdem die Frau ihm Eintritt gewährte, nahm er zunächst im Wohnzimmer Platz und bat sie um ein Glas Wasser. Als die 59-Jährige schließlich aus der Küche zurückkehrte, verließ er jedoch plötzlich und umgehend die Wohnung. Anschließend stellte die Frau fest, dass ihre im Flur liegende Handtasche geöffnet war und Bargeld fehlte.

Zu dem unbekannten Dieb liegt folgende Beschreibung vor: etwa 30 Jahre alt, schlank, sportliche Statur, helle, kurze Haare, auffallend spitzes Kinn. Er war schwarz gekleidet und trug eine Schildmütze. Zeugen, denen der Mann am Mittwochnachmittag im Bereich der Sankt-Johannis-Straße aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Die Polizei warnt erneut eindringlich davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen und rät zu besonderer Vorsicht bei Handwerkern, die unaufgefordert plötzlich vor der Tür stehen und Einlass fordern. Schließen Sie die Tür und halten zunächst Rücksprache mit einer Person Ihres Vertrauens! Hinweise, um sich vor unseriösen Handwerken zu schützen, bekommt man bei den Präventionsstellen der örtlichen Polizei und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell