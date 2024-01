POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Betrunken im Straßenverkehr unterwegs und Familie gefährdet (03.01.2024)

Zimmern ob Rottweil, Lkr. Rottweil (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwoch gegen 13.30 Uhr im Innenbereich einer Gaststätte in der Hauptstraße ein Brand ausgebrochen. Das Feuer breitete sich auf die über der Gaststätte liegenden Gästezimmer und Wohnung aus. Eine in dem Haus befindliche Person bemerkte das Feuer rechtzeitig und konnte das Gebäude unverletzt verlassen. Der Gesamtsachschaden wird ...

