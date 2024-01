Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Gas- und Bremspedal verwechselt (03.01.2024)

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Über 15.000 Euro Sachschaden und ein leicht verletzter Autofahrer sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag, gegen 12.45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Europastraße ereignet hat. Ein 89-jähriger Mann rangierte rückwärts aus der Parklücke und wollte vorwärts langsam die Fahrt fortsetzen. Hierbei beschleunigte er unbeabsichtigt seinen Opel zu stark und in der Annahme, die Bremse zu betätigen, trat er das Gaspedal vollends durch. Das Auto beschleunigte stark, streifte ein geparktes Fahrzeug und prallte schließlich frontal auf eine Säule des Vordaches vor dem Haupteingang des Discounters. Der 89-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Um den nicht mehr fahrbereiten Opel kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

