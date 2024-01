Konstanz (ots) - Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf dem Radweg "Am Rheinufer" am Mittwochmorgen verletzt worden. Gegen 8 Uhr war ein 33-Jähriger auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs. In einer Kurve übersah er einen entgegenkommenden 38 Jahre alten Radler, der einen Zusammenstoß durch eine Vollbremsung gerade noch verhindern konnte, dabei jedoch stürzte und Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen war ...

mehr