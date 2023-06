Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230612 - 0682 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Mit Glasflasche verletzt

Frankfurt (ots)

(dr) Am Sonntag, den 11. Juni 2023, kam es in der Moselstraße zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 19-Jähriger von einem 28-Jährigen mit einer Glasflasche verletzt wurde.

Gegen 17.40 Uhr gerieten die zwei Männer aus bislang unbekannten Gründen zunächst in verbale Streitigkeiten. Dabei blieb es jedoch nicht. Der 28-Jährige nahm in der Folge eine Glasflasche in die Hand und schlug mit dieser auf den Unterarm des 19-Jährigen, sodass die Flasche zerbrach. Dadurch erlitt der 19-Jährige massive Schnittverletzungen am Arm. Ein Zeuge konnte die Beteiligten voneinander trennen, bis die verständigten Polizeibeamten eintrafen. Alarmierte Kräfte des Rettungsdienstes versorgten die Verletzungen des Geschädigten, welcher eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus ablehnte und im Anschluss vor Ort entlassen wurde.

Für den 28-jährigen Beschuldigten ging es hingegen nach seiner Festnahme zur erkennungsdienstlichen Behandlung ins Polizeipräsidium Frankfurt. Er muss sich wegen der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Darüber hinaus wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell