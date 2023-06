Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230611 - 0682 Frankfurt - Ostend: Hoher Schaden bei Brand

(dr) Am Freitag, den 09. Juni 2023, kam es am Abend auf dem Betriebsgelände eines Entsorgungsbetriebes in der Intzestraße zu einem Brand an einer Abfallsortieranlage.

Nach mehreren Knallgeräuschen und Auslösung eines Alarms auf dem Gelände, wurde auch die Feuerwehr alarmiert, als sich im Bereich der Abfallsortieranlage ein Feuer entwickelte. Mehrere Zeugen hatten dies bemerkt. Mit starken Kräften gelang es schließlich, den Brand zu löschen.

Bei dem Feuer wurden keine Personen verletzt. Jedoch wurde die Anlage stark beschädigt sowie ein Schaden am Hallendach festgestellt. Auch kam es zu einem Defekt an einer Pumpe der Sprinkleranlage. Insgesamt dürfte die Schadenssumme nach ersten Schätzungen bei über 1.000.000 Euro liegen.

Derzeitige Erkenntnisse deuten darauf hin, dass möglicherweise nicht ordnungsgemäß entsorgte Akkus den Brand ausgelöst haben könnten.

