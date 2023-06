POL-F: 230611 - 0681 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Goldkettenraub - Täter festgenommen

Frankfurt (ots) - (dr) Am Freitag, den 09. Juni 2023, kam es am Abend auf dem Betriebsgelände eines Entsorgungsbetriebes in der Intzestraße zu einem Brand an einer Abfallsortieranlage. Nach mehreren Knallgeräuschen und Auslösung eines Alarms auf dem Gelände, wurde auch die Feuerwehr alarmiert, als sich im Bereich der Abfallsortieranlage ein Feuer entwickelte. Mehrere Zeugen hatten dies bemerkt. Mit starken Kräften ...

