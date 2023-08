LPI-NDH: Unfallflucht Martinfeld

Nordhausen (ots) - In der Zeit vom 18.08.2023 / 20:00 Uhr bis zum 19.08.2023 / 14:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Garten in Uder / Am Sandüber. In diesem brachen sie einen Schuppen auf und entwendeten eine Axt der Marke "Fiskars". Der Schaden am Zaun und Schuppen werden auf ca. 100,-EUR geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 E-Mail: ...

