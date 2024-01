Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drei Leichtverletzte nach Zusammenstoß mit Sattelzug

Vollsperrung der B 6

Zeugen gesucht

Marklohe (ots)

(opp) Alle zur Verfügung stehende Schutzengel waren am heutigen Mittwochmorgen, gegen 08:45 Uhr, auf der Bundesstraße 6 in Marklohe im Einsatz, als bei einem schweren Verkehrsunfall drei Fahrzeugführer erfreulicherweise nur leichtere Verletzungen davontrugen. Ein 32jähriger Fahrzeugführer aus Nienburg befuhr mit seinem Audi die B6, im Bereich des Lemker Berges in Fahrtrichtung Hannover und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Hier stieß er gegen eine Sattelzugmaschine mit gefülltem Tankauflieger aus dem Kreis Dithmarschen und schleuderte dann gegen einen Toyota Pickup aus der Region Hannover, welcher hinter dem Lkw fuhr. An den erheblich beschädigten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ungefähr 100.000 Euro. Während der leichtverletzte Audi-Fahrer durch einen Rettungswagen in das Nienburger Krankenhaus verbracht wurde, verzichteten der Toyota und der Lkw-Fahrer auf einen Transport in das Krankenhaus. Sie würden eigenständig eine Arztpraxis aufsuchen. Die Bundesstraße 6 war für die Unfallaufnahme sowie den Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Der Verkehr wurde, ohne erhebliche Störungen, örtlich umgeleitet. Die Beamten der Polizeistation Marklohe bitten etwaige Zeuginnen oder Zeugen, welche insbesondere Angaben zum Fahrverhalten des Audi-Fahrers vor dem Unfall machen können, sich unter der Telefonnummer 05021/924060 zu melden.

