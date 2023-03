POL-DN: Alkoholisierter Radfahrer fährt auf wartenden PKW auf

Düren (ots) - Die Abwesenheit der Bewohner nutzten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag (09.03.2023) auf Freitag (10.03.2023). Sie brachen in ein Haus in der Dr.-Overhues-Allee ein. Gegen 01:30 Uhr wurden die Zeugen (59 und 62 Jahre alt) durch laute Geräusche aus dem Nachbarhaus geweckt. Bei einem Blick aus dem Fenster entdeckten sie zwei Personen die sich an einem, vor dem Haus geparkten, Pkw ...

