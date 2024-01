POL-NI: Stadthagen- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallfucht

Bückeburg (ots) - (ma) Wegen einer defekten Rückleuchte an einem Pkw Citroen ist am Dienstag gegen 19.50 Uhr der Auslieferungsfahrer für einen Bückeburger Imbiss in der Trompeterstraße in Bückeburg kontrolliert worden. Der 19jährige Fahrer aus Bückeburg konnte den Beamten keine Ausweisdokumente und auch keinen Führerschein vorzeigen und gab deshalb zunächst seine Personaldaten mündlich an. Die Weiterfahrt ist ...

