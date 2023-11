Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231120-3-pdnms Zeugenaufruf zum Diebstahl zweier Porsche, Hohenwestedt, Gnutz

Hohenwestedt (ots)

Hohenwestedt/Kreis Rendsburg-Eckernförde/In der Nacht vom 17.11.auf den 18.11.2023 wurde in der Zeit von 18.00 Uhr bis 08.40 Uhr in Hohenwestedt ein blauer Porsche 911 Turbo aus der Straße Falkenburg entwendet. Eine Nacht später, vom 18.11. auf den 19.11.2023 wurde in dem Zeitraum von 22.00 Uhr bis 08.30 Uhr ein zweiter Porsche in Gnutz in der Straße De Ohler Weg entwendet. Hierbei handelt es sich um das Modell 911 Carrera 4S in grau. Die Unbekannten brachen hier in das Haus ein, um an die Schlüssel des Fahrzeugs zu kommen. Und fuhren mit dem Porsche aus dem Carport. Im ersten Fall wurde der PKW entwendet, ohne in das Haus einzudringen. Die Kriminalpolizei Neumünster bittet in beiden Fällen um Hinweise, die zur Aufklärung der Diebstähle führen unter der Tel.: 04321/9451111.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell