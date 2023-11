Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231120-2-pdnms Zeugenaufruf nach Containerbränden in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Am Freitagabend, 17.11.2023 wurde um 20.32 Uhr der erste Müllcontainer in Büdelsdorf in der Hollerstraße auf dem Parkplatz von der Fa. Tedox in Brand gesteckt. Es folgten anschließend nach drei weitere Containerbrände in Rendsburg in Stadtteil Mastbrook. Bei allen Bränden waren die Feuerwehren schnell vor Ort, so dass die Brände gelöscht werden konnten, ohne dass es zu weiteren Schäden kam. Die Kriminalpolizei Rendsburg bittet um Hinweise, die zur Aufklärung der Taten frühen, unter der Tel. Nr.: 04331/208450. Des Weiteren noch einmal der Aufruf, verdächtige Aktivitäten auch niedrigschwellig bei der Polizei zu melden.

