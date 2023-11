POL-NMS: 231117-3-pdnms PKW-Aufbrüche" im Eckernförder Stadtgebiet

Neumünster (ots) - Am gestrigen Tag hatten sich Beamte der Polizeistation Nord zwischen 10.00-11-30 Uhr mit einem Geschwindigkeitsmessgerät in den Roschdohler Weg vor die Waldorfschule in die 30er Zone gestellt, da es von dort immer wieder zu Beschwerden über zu schnelle Fahrzeuge gekommen war. Die Beamten haben in den 90 Minuten insgesamt 25 Verstöße festgestellt ...

