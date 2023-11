Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231115-1-pdnms B 203 wieder frei befahrbar

B 203 / Vogelsang-Grünholz / Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Seit dem 13.11.2023 gegen 21.30 Uhr musste die die 203 in Höhe Vogelsang-Grünholz komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden, da dort ein Schwertransporter in den Graben gerutscht war. ( siehe auch Pressemitteilung vom 231114-2-pdnms ) Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig, weiter hatte der Schwertransporter Hydrauliköl in größeren Mengen verloren, was ins Erdreich eindrang. Auch hier waren umfangreiche Reinigungsarbeiten von Nöten. Seit heute, den 15.11.2023 um 14.00 Uhr ist die B 203 wieder frei befahrbar, die Absperrmaßnahmen konnten alle aufgehoben werden.

Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

