Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231114-3-pdnms Explosion in einer Dachgeschosswohnung, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Am 14.11.2023 um 01.25 Uhr kam es in einer Dachwohnung in der Käthe-Kollwitz-Straße in Neumünster zu einer Explosion. Durch das sich im Anschluss Entzünden von Teilen des Wohnzimmers wurde der Wohnungsinhaber durch den Brand verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Fachklinik nach Hamburg geflogen. Wie es zu der Explosion kam, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlun-gen. Die weiteren Bewohner des Hauses konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell