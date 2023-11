POL-NMS: 231113-3-pdnms Zeugen nach Einbruch bei MC Donald in Eckernförde gesucht

Rendsburg (ots) - Rendsburg/Am 09.11.2023 kam es im Zeitraum 15.00 - 19.30 Uhr jeweils zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in Büdelsdorf und in Bredenbek. In Büdelsdorf ist ein Einfamilienhaus im Moorweg und in Bredenbek ist ein Einfamilienhaus in der Rendsburger Straße betroffen. In beiden Fällen hebelten bislang unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster auf und ...

mehr