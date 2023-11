Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231113-1-pdnms Unfallbeteiligte in Fockbek gesucht

Fockbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 09.11.2023 gegen 07.00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem PKW in der Rendsburger Straße in Fockbek, bei der die Fußgängerin leicht verletzt wurde.

Ein schwarzer großer PKW befuhr die Rendsburger Straße aus Richtung Rendsburg kommend in Richtung Hohn. Die 17 jährige Fußgängerin wollte bei Grünlicht einen Fußgängerüberweg in der Rendsburger Straße überqueren und wurde rechtseitig von dem PKW erfasst.

Die 17 jährige Schülerin sprach noch kurz mit der Fahrerin des schwarzen PKW, zu diesem Zeitpunkt verspürte die Geschädigte noch keine Schmerzen. Daher fuhr die PKW Fahrerin auch weiter, Personalien wurden nicht ausgetauscht.

Als die Schülerin in der Schule an kam, verspürte sie starke Schmerzen in der Rippengegend, es wurde für die Schülerin ein Rettungswagen angefordert.

Die Polizei in Fockbek sucht jetzt nach der Fahrerin des großen schwarzen PKW, ebenfalls werden weitere Zeugen des Unfalls gesucht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation in Fockbek unter der Rufnummer 04331-208120.

