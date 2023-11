Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231110-1-pdnms Zeugenaufruf nach zwei Einbrüchen in EFH, Büdelsdorf, Bredenbek

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Am 09.11.2023 kam es im Zeitraum 15.00 - 19.30 Uhr jeweils zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in Büdelsdorf und in Bredenbek. In Büdelsdorf ist ein Einfamilienhaus im Moorweg und in Bredenbek ist ein Einfamilienhaus in der Rendsburger Straße betroffen. In beiden Fällen hebelten bislang unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster auf und drangen so in die tatbetroffenen Häuser ein. Die Häuser wurden dann nach Wertsachen durchsucht. In beiden Fällen wurden die Täter fündig und erbeuteten Bargeld bzw. Schmuckstücke. Zur Tataufklärung bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Hat jemand im Tatzeitraum im jeweiligen Tatortbereich Beobachtungen gemacht, welche tatrelevant sein könnten? Sofern Anwohner aus den benannten Tatortbereichen oder anliegender Straßenzüge Überwachungskameras installiert haben, wird um Prüfung gebeten, ob Aufnahmen von Personen vorliegen, welche sich unberechtigt im Aufzeichnungsbereich der Kameras aufgehalten haben. Hinweise nimmt die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331/208450 entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell