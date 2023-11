Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231109-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Fockbek gesucht

Fockbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 07.11.2023 zwischen 18.50 - 20.00 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Harald-Striewski-Halle in der Hohner Straße in Fockbek ein weißer Toyota Aygo vermutlich beim ein-oder ausparken vorne links beschädigt.

Die Besitzerin hatte ihr Fahrzeug am 07.11.2023 gegen 18.50 Uhr in einer Parklücke auf dem parkplatzabgestellt. Als sie gegen 20.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, befand sich ein Lackschaden vorne links an ihrem Fahrzeug. An ihrem Fahrzeug war an der Unfallstelle grauer Lackabrieb feststellbar.

Die Polizei in Fockbek sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte den Unfall beobachten, wer kann Angaben zu dem flüchtenden Fahrzeug machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation in Fockbek unter der Rufnummer 04331-208120.

