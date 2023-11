POL-NMS: 231107-1-pdnms Zeugen in Hanerau-Hademarschen nach Verkehrsunfall gesucht

Rendsburg (ots) - Rendsburg/Am Wochenende kam es in Rendsburg zu mehreren Bränden von Abfallcontainern. Am 05.11.2023 um 00.38 Uhr wurde zunächst der Brand von mehreren Containern in der Ahlmannstraße in Rendsburg gemeldet. Während der Löscharbeiten wurde ein weiterer Brand gemeldet. In der Boelckestraße, in der Nähe der Tankstelle, brannten zwei Müllcontainer ...

