Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231106-1-pdnms Zeugenaufruf nach mehreren Containerbränden, Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Am Wochenende kam es in Rendsburg zu mehreren Bränden von Abfallcontainern. Am 05.11.2023 um 00.38 Uhr wurde zunächst der Brand von mehreren Containern in der Ahlmannstraße in Rendsburg gemeldet. Während der Löscharbeiten wurde ein weiterer Brand gemeldet. In der Boelckestraße, in der Nähe der Tankstelle, brannten zwei Müllcontainer in voller Ausdehnung. Alle Brände wurden von der FF Rendsburg gelöscht. Es kam in beiden Fällen zu keinen Gebäudeschäden. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet um Zeugenhinweise, die zur Aufklärung der Brände führen, unter der Tel.: 04331/208450. Des Weiteren wird die Bevölkerung um erhöhte Wachsamkeit gebeten. Bei verdächtigen Vorfällen sollte direkt die Polizei über 110 verständigt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell