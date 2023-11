Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231102-3-pdnms Bombendrohung an zwei Schulen in Neumünster

Neumünster (ots)

Am heutigen Tag gegen 11.45 Uhr wurde der Polizei eine Bombendrohung an zwei Schulen in Neumünster bekannt, diese waren per Email bei den jeweiligen Schulen eingegangen.

Es handelt sich hierbei um die Grund-und Gemeinschaftsschule in der Dorfstraße in Neumünster Einfeld und um die IGS Brachenfeld in dem Pestalozziweg in Neumünster.

Zur Sicherheit der Schüler wurden beide Schulen durch Einsatzkräfte geräumt.

Eine Bewertung der durch E Mails eingegangenen Schreiben durch Experten der Polizei ergab, dass derzeit keine Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung vorliegen.

Ein Strafverfahren wegen der Androhung von Straftaten wurde eingeleitet.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell