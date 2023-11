Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231117-1-pdnms Falsche Entscheidung eines Taxifahrers in Neumünster

Neumünster (ots)

Am gestrigen Tag hatten sich Beamte der Polizeistation Nord zwischen 10.00-11-30 Uhr mit einem Geschwindigkeitsmessgerät in den Roschdohler Weg vor die Waldorfschule in die 30er Zone gestellt, da es von dort immer wieder zu Beschwerden über zu schnelle Fahrzeuge gekommen war.

Die Beamten haben in den 90 Minuten insgesamt 25 Verstöße festgestellt und geahndet.

Der Spitzenreiter war schon gegen 10.15 Uhr in die Kontrollstelle gefahren. Ein 23 jähriger Taxifahrer war auf dem Weg in Richtung Innenstadt. Nicht nur, dass er viel zu schnell den Roschdohler Weg in Richtung Innenstadt mit seinem Taxi befuhr, er hielt es auch noch für eine gute Idee, einen anderen PKW, der sich an die 30er Vorgabe hielt, unmittelbar vor dem Zebrastreifen zur Schule zu überholen.

Die Beamten konnten den Taxifahrer mit 76 km/h in der 30er Zone messen, den 23 jährigen Fahrer erwartet jetzt eine Geldbuße von 400 Euro, weiter bekommt er 2 Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell