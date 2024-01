Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rodewald- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(Oth) Am 15.01.2024. ereignete sich zwischen 05:30 Uhr und 15:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Rodewald in der Straße "Hoge Boegel". Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte vermutlich beim Ausparken mit einem in einer Parkbucht geparkten Opel Corsa. Der Opel einer 25-Jährigen wurde durch den Verkehrsunfall in Höhe der B-Säule auf der Fahrerscheite beschädigt, es ist ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstanden.

Der unbekannte Fahrzeugführer hat seine Fahrt fortgesetzt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizei Nienburg hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich telefonisch unter 05021/9778-0 zu melden.

