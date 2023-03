Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Dachstuhlbrand beschäftigt Feuerwehr am Bad Salzufler Gröchteweg

Ein Mensch wird verletzt. 50 Einsatzkräfte sind vor Ort

Bild-Infos

Download

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Zu einer Brandnachschau sind die hauptamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Salzuflen in der Nacht zum Sonntag (05.03.2023) in den Gröchteweg alarmiert worden. Anwohner hatten ein Glimmen in der Dachrinne entdeckt und gegen 0.15 Uhr den Notruf gewählt. Nach einer ersten Begutachtung entschied sich der hauptamtliche Gruppenführer für eine Stichworterhöhung auf den Alarm "Feuer 3 Dachstuhlbrand". Das Feuer hatte sich aus der Dachrinne bereits etwa sechs bis acht Meter in die Traufe entlang gezogen. Da die Einsatzstelle im beengten Hinterhof des Mehrfamilienhauses lag, musste die Drehleiter mit viel Geschick platziert werden. Für die Brandbekämpfung wurde die Traufe aufgenommen und die Dachgaube außen geöffnet. Die Drehleiter der Löschgruppe Bad Salzuflen war vor dem Gebäude in Bereitschaft, musste aber nicht tätig werden. Zwei Trupps kontrollierten das Wohnhaus von innen auf mögliche Glutnester. Das betroffene Dachgeschoss ist nach dem Feuer vorerst nicht mehr nutzbar. Ein Bewohner wurde durch den Brand verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr, die mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort war, konnte rund drei Stunden nach der ersten Alarmierung wieder einrücken. Der Gröchteweg bleib während der Einsatzdauer zwischen dem Elkenbreder Weg und der Volkhausenstraße vollständig gesperrt. Zur Brandursache und Schadenshöhe hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen, übermittelt durch news aktuell