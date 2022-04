Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wyhl a.K.: Unfallflucht durch Pkw-Fahrer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 09.04.2022, um 20:10 Uhr, ereignete sich in Wyhl am Kaiserstuhl, ein Verkehrsunfall, an welchem ein dunkler Pkw und der Fahrer eines Motorrollers beteiligt waren. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Pkw unerlaubt von der Unfallstelle.

Wie die Ermittlungen des Polizeirevier Emmendingen ergaben, befuhr der Rollerfahrer zuvor die Sasbacher Straße in Richtung Weisweil.

An der Einmündung Schulstraße zur Sasbacher Straße fuhr dann ein dunkler Pkw unvermittelt in die Kreuzung ein, missachtete die Vorfahrt des Motorrollers und bog anschließend gleich wieder in die Gartenstraße ab.

Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, musste der Rollerfahrer eine Vollbremsung einleiten und kam hierbei zu Fall. Durch den Sturz wurde der Rollerfahrer leicht verletzt und zog sich mehrere Prellungen und Schürfwunden zu. Am Motorroller entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Nach dem Unfall setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt unvermittelt fort. Zum flüchtigen Fahrzeug ist nur bekannt, dass es sich um einen größeren schwarzen Pkw (vermutlich SUV) handeln soll und von einer männlichen Person geführt wurde.

Zeugen welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

