POL-FR: Kenzingen: Unfall mit Elektro-Roller - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 06.04.2022, gegen 16.30 Uhr, kam es in der Römerstraße zur Einmündung Kleemattstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Der Fahrer eines roten Audi wollte von der Kleemattstraße nach rechts in die Römerstraße abbiegen und hielt an der Einmündung an. Von rechts sei ein E-Scooter gekommen, welcher seitlich mit ...

mehr