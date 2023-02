Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: 50 Einsatzkräfte bekämpfen Dachstuhlbrand einer Gaststätte

Gebäude und Saal können durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr gehalten werden

Bad Salzuflen (ots)

(nkeu). Am frühen Montagmorgen ist die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen zu einem Dachstuhlbrand mit Menschenleben in Gefahr alarmiert worden. Mehrere Anrufer meldeten gegen 2.30 Uhr Rauch und Feuer aus einem Gasthaus in der alten Landstraße im Ortsteil Retzen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits offener Feuerschein aus der Dachhaut im Anbau sichtbar. Dachpfannen lösten sich und fielen herunter. Alle Bewohner hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Mehrere Trupps gingen unter schwerem Atemschutz in das Gebäude und hatten das Feuer innerhalb weniger Minuten unter Kontrolle. Dadurch konnten Wohngebäude und Saal gehalten werden. Zwei Drehleitern wurden positioniert und die Dachhaut von beiden Seiten geöffnet. Die Einsatzkräfte kontrollierten das Gebäude und die Zwischendecken auf weitere Glutnester. Die Löschgruppe Biemsen-Ahmsen stellte den Grundschutz sicher. Die "Alte Landstraße" und Papenhauser Straße waren während des Einsatzes gesperrt. Nach vier Stunden konnten die circa 50 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Salzuflen wieder einrücken. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde niemand.

