POL-MFR: (1317) Tödlicher Familienstreit - Aktueller Ermittlungsstand

Gunzenhausen (ots)

Am Montagnachmittag (24.10.2022) ereignete sich, wie mit Meldung 1311 berichtet, ein tödlicher Familienstreit bei Gunzenhausen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen). Das Polizeipräsidium Mittelfranken informiert über den aktuellen Sachstand.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 17:00 Uhr ein 52-jähriger Mann mit seiner 78-jährigen Mutter in einem gemeinsam bewohnten Wohnhaus in Unterwurmbach in Streit. Die Streitigkeit entwickelte sich offenbar zu einer handfesten Auseinandersetzung, in dessen Verlauf sich die beiden Personen gegenseitig mit scharfen Gegenständen (vermutlich einem oder mehrere Messer) Verletzungen zufügten.

Die 78-jährige Frau wurde hierdurch so schwer verletzt, dass sich noch vor Ort verstarb. Der 52-jährige Sohn konnte vor Ort schwer verletzt angetroffen und in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht werden. Der 52-Jährige befindet sich in einem stabilen Gesundheitszustand und konnte bereits von der Ansbacher Kriminalpolizei zur Sache vernommen werden.

Im Rahmen der durch die Staatsanwaltschaft Ansbach angeordneten Obduktion konnte festgestellt werden, dass die 78-Jährige durch mehrfache Einwirkung eines Messers auf den Körper zu Tode kam.

Die Ermittlungen der Ansbacher Mordkommission wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts werden weiter fortgeführt.

