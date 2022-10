Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1314) Brand in Wohnkomplex im Nürnberger Norden - Zeugensuche

Nürnberg (ots)

Wie mit Meldung 1301 berichtet, brach am 22.10.2022 (Samstag) in derzeit leerstehenden Räumen in einem Wohnkomplex im Stadtteil Maxfeld ein Brand aus. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 22:00 Uhr meldeten Zeugen einen Brand in einem Gebäude in der Virchowstraße.

Aus bislang unbekannter Ursache brach in einem leerstehenden Raum ein Feuer aus, welches sich zu einem Vollbrand entwickelte. Die angrenzenden Anwesen sind unterirdisch verbunden, weshalb sich die Rauchentwicklung auf mehrere Häuser ausbreitete.

Einheiten der Berufsfeuerwehr Nürnberg und der Freiwilligen Feuerwehren Almoshof, Buchenbühl, Gartenstadt, Laufamholz und der Werderau übernahmen die Löscharbeiten und die Durchsuchung des Wohnkomplexes, was sich bis in die frühen Morgenstunden (ca. 05:00 Uhr) hinzog.

Der am Gebäude entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die zum Zeitpunkt der Brandmeldung oder im Vorfeld bzw. danach verdächtige Wahrnehmungen (Personen, Pkw etc.) gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell