POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Balve (ots) - Unbekannte haben zwischen Montag- und Dienstagnachmittag im Bereich Wocklum/Burgberg rund zwei Dutzend im Erdreich befestigte hölzerne Jagd-Ansitze gestohlen. Am Darloh wurden zwischen dem 3. April und dem vergangenen Sonntagmittag bewegliche Gatter und Steckhörden aus Metall entwendet. Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizei in Menden, Telefon 02373/9099-0. (cris) Rückfragen bitte an: ...

