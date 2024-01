Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Meerbeck- Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Nienburg (ots)

(Oth) Am 15.01.2024 ereignete sich gegen 16:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hobbensener Straße in Meerbeck. Ein 53-jähriger Nordsehler beabsichtigte mit einem VW Passat von der Hauptstraße auf die Hobbensener Straße abzubiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Mazda. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, der Mazda prallte durch den Verkehrsunfall gegen ein Verkehrsschild. Der 41-jährige Fahrzeugführer und der 42-jährige Beifahrer des Mazdas, beide wohnhaft in Petershagen, wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Mazda musste an der Unfallstelle abgeschleppt werden. Insgesamt ist bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden von etwa 32.500 Euro entstanden.

