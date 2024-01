Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mülltonne in Brand gesetzt - hoher Sachschaden

Soest (ots)

Am 29.01.2024 um 17:30 Uhr wurde in der Brüderstraße durch ein oder mehrere unbekannte Täter eine Mülltonne in Brand gesetzt.

Vermutlich durch einen Böller geriet der Inhalt der Tonne in Brand. Da sich das Feuer von außen nicht löschen ließ, musste die Feuerwehr Soest die Tonne aufbrechen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000-7000 Euro.

Wer Angaben zu dem oder die Täter machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter 02921 91000 zu melden.

