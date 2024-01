POL-SO: Tatort gesucht - Wem gehören diese Schuhe?

Lippetal-Nordwald (ots) - Am gestrigen Montag gegen 19:35 Uhr ereignete sich auf der Nordwalder Straße ein Verkehrsunfall. Die 40-jährige PKW-Fahrerin aus Menden fuhr in Richtung Nordwald und kam aus bisher ungeklärten Gründen in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte sie mit einem Baum. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. (rb) ...

