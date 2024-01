POL-SO: PKW-Fahrerin kollidiert mit Verteilerkasten und Strommast

Soest (ots) - Am gestrigen Montag um 18:45 Uhr kam es in der Brüderstraße und im Salzbrink in Soest zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Eine 54-jährige Zeugin aus Ense konnte den Tatverdächtigen, einen 15-jährigen Werler, dabei beobachten, wie dieser Graffitis an die Hauswände zweier Bekleidungsgeschäfte in der Brüderstraße und im Salzbrink sprühte. Durch eine gute Täterbeschreibung und die sofort ...

mehr