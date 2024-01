Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sachbeschädigung durch Graffiti

Soest (ots)

Am gestrigen Montag um 18:45 Uhr kam es in der Brüderstraße und im Salzbrink in Soest zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti.

Eine 54-jährige Zeugin aus Ense konnte den Tatverdächtigen, einen 15-jährigen Werler, dabei beobachten, wie dieser Graffitis an die Hauswände zweier Bekleidungsgeschäfte in der Brüderstraße und im Salzbrink sprühte.

Durch eine gute Täterbeschreibung und die sofort eingeleitete Fahndung konnte der 15-jährige in Tatortnähe angetroffen werden. Er wies noch rote Farbanhaftungen an seinen Händen auf.

Da der Werler noch nicht volljährig und in Betreuung ist, wurde er dem Jugendamt übergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell