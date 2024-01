Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Täter flüchten

Anröchte (ots)

Am 28. Januar, gegen 22:50 Uhr, betraten mehrere unbekannte Täter unberechtigt ein Firmengelände auf der Völlinghauser Straße. Die Firma führt unter anderem Abrissarbeiten durch. Auf dem Gelände befinden sich Arbeitsmaschinen, Container und auch Altmetalle. Ein Mitarbeiter erhielt eine Mitteilung auf sein Smartphone von der installierten Videoüberwachung. Als er feststellte, dass sich mehrere Personen unberechtigt auf dem Gelände bewegten, rief er den Notruf. Als die Polizeibeamten eintrafen flüchteten die fünf bis sechs Personen in Richtung Boschstraße/Dolomitstraße in den Wald. Eine sofort eingeleitet Fahndung und Absuche des Geländes mit einem Diensthund verliefen negativ. Die Täter hinterließen zwei große Tragetaschen, die sie mit Wasserhähnen vom Firmengelände befüllt hatten. Wie die Täter auf das eingezäunte Gelände gelangten, ist noch unklar. Die Videoaufzeichnungen werden nun ausgewertet und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (ja)

