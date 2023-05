Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dreist

Esperstedt (ots)

Ein unbekannter Täter zerstach während eines Verkaufsvorganges am 19.05.2023 gegen 09:30 Uhr die Reifen eines Bäcker-Verkaufsautos in der Neuen Gasse. Hinweise bitte an die Polizei Artern oder Sondershausen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell