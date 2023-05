Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pessebericht der PI Eichsfeld vom 20.05.2023

Nordhausen (ots)

Verkehrsgeschehen:

Am 19.05.2023 / 10:50 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld auf dem Parkplatz "Leinetal" (BAB 38) den 35jährigen Fahrer eines Pkw Daimler-Benz. Der Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt.

Am 19.05.2023 / 20:45 Uhr wurde der 45jährige Fahrer eines Pkw Opel Astra in Leinefelde / Goethestraße kontrolliert. Auch bei ihm schlug der Drogenvortest an. Bei ihm wurde ebenfalls eine Blutprobe veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.

Am 19.05.2023 / 22:55 Uhr befuhr die 36jährige Fahrerin eines Pkw VW Passat in Leinefelde die Triftstraße und kollidierte mit einem abgestellten Pkw Opel Astra. Anschließend stellte die VW-Fahrerin ihr Fahrzeug auf einem anderen Parkplatz ab. Die Polizei nahm den Unfall auf und führte bei ihr einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,65 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und Anzeige erstattet.

An die Fahrstunde mit Papa am 19.05.2023 / 21:50 Uhr wird sich der 16jährige Führer eines Pkw VW Golf noch lange erinnern. Er wurde in Kirchohmfeld / Mittlerer Kanstein von der Polizei aufgrund seines jugendlichen Aussehens angehalten und kontrolliert. Den erforderlichen Führerschein konnte der Jugendliche nicht vorlegen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, entsprechende Anzeigen gefertigt.

Straftaten:

Der Aufmerksamkeit einer Sparkassenmitarbeiterin ist es zu verdanken, dass ein 71jähriger Heiligenstädter vor weiterem Schaden verschont blieb. Der ältere Herr wollte 2.970,-EUR auf ein britisches Konto überweisen. Er wurde mehrfach von einem angeblichen Mitarbeiter des OLG Stuttgart, einem Anwalt und einem Mitarbeiter einer Lottogesellschaft angerufen. Der ältere Herr hätte an mehreren Gewinnspielen teilgenommen und sollte nun die Kosten dafür begleichen. Dies wollte er dann auch tun. Die Mitarbeiterin der Sparkasse konnte ihn davon überzeugen, dass es sich hierbei um einen Betrug handeln würde und zur Anzeigenerstattung bei der Polizei bewegen.

Sonstiges:

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am 19.05.2023 / 12:30 Uhr eine Wohnung in Leinefelde / Händelstraße 3 in Brand. Die eingesetzte Feuerwehr öffnete die Wohnung und löschte das Feuer. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000,-EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

