Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Zeugin fotografiert mutmaßlichen Drogendealer

Krefeld (ots)

Auf der Petersstraße hat eine Frau am Dienstag (24. Mai 2022) beobachtet, wie ein Mann Trinkpäckchen unter Müllcontainern versteckte, die er kurz zuvor von einem anderen Mann in Empfang genommen hatte. Die Frau fotografierte den Verdächtigen und rief die Polizei. Die Beamten fanden zwei mit Marihuana gefüllte Päckchen und fahndeten nach dem Mann. Dank des Fotos konnten sie ihn kurz darauf auf dem Ostwall stellen. Bei ihm wurde ebenfalls Marihuana gefunden. Bereits am Vortag hatte der 24-Jährige bei einer Polizeikontrolle Drogen bei sich. Am Dienstag wurde er festgenommen, er wird heute dem Haftrichter vorgeführt. (176)

