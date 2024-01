Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstähle aus PKW - Zeugen gesucht

Geseke (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden mehrere Diebstähle aus PKWs vorrangig im Ortsteil Störmede getätigt. Der bzw. die Täter durchwühlte/n die Fahrzeuge und konnten so unter anderem kleinere Summen Bargeld erbeuten. Der bzw. die Diebe konzentrierten sich auf den Ortsteil Störmede im Bereich Gockel-Böhner-Weg und Ringstraße sowie in Geseke im Bereich Nordmauer. Zeugen, die Hinweise auf den bzw. die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, PKWs grundsätzlich abzuschließen - auch bei kurzen Abwesenheiten. (rb)

