POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden 05.01.2024, 18:53 Uhr

Speyer (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Heinrich-Heine-Straße in Speyer ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleinraftrad und einem PKW. Die 27-jährige Kraftradfahrerin aus Speyer missachtete die Vorfahrt eines 49-jährigen PKW-Fahrers aus Dudenhofen. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die Fahrerin verletzt wurde. Diese wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde bei der Unfallverursacherin eine Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmittel festgestellt. Aus diesem Grund wurde gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt, jedoch entstand ein Gesamtschaden von insgesamt rund 8000 Euro.

