Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Widerstand durch Fußgänger

Waldsee (ots)

Am 04.01.2024, gegen 20:00 Uhr, wurde ein Fußgänger auf der K30 zwischen Waldsee und Schifferstadt mitgeteilt. Im Bereich der Auffahrt zur B9 wurde der 57-jährige Mann laufend auf der Fahrbahn festgestellt. Mehrmalige Aufforderungen stehenzubleiben, ignorierte der Mann und beleidigte die Beamten. Gegen die Fesselung wehrte sich der 57-Jährige und versuchte, einen Beamten zu schlagen und zu treten. Der renitente Herr wurde zur Polizeidienststelle gebracht und diesem eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde der 57-Jährige in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Abteilung verbracht. Die Beamten blieben unverletzt, der Mann wurde leicht an der Stirn verletzt, da er gegen seinen erheblichen Widerstand zu Boden gebracht werden musste.

