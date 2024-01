Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall trotz Ausweiser

Speyer (ots)

Am 04.01.2024, gegen 17:20 Uhr parkte eine 54-jährige Autofahrerin auf einem Parkplatz in der Unteren Langgasse mit ihrem Fahrzeug rückwärts aus. Hierbei half ihr ein unbekannter Passant und wies sie aus der Parklücke aus. Das Auto kollidierte dennoch mit einem anderen geparkten Fahrzeug einer 28-Jährigen. Der unbekannte Ausweiser entfernte sich von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Der unbekannte Passant, der hier als Ausweiser tätig war, wird gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

