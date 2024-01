Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verletzung nach Hundebiss

Neuhofen (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 08:20 Uhr, führte eine 43-Jährige ihren Hund in der Jahnstraße aus. Hierbei griff ein freilaufender Rottweiler den Hund der 43-Jährigen an. Beim Versuch, den Rottweiler von ihrem Hund abzuhalten, wurde die Frau durch den freilaufenden Hund gebissen. Hierdurch trug die 43-Jährige eine leichte Verletzung an der Hand davon. Der Hund der Frau wurde ebenfalls verletzt. Eine vorbeilaufende Passantin nahm den Rottweiler an sich, dieser wurde dem Ordnungsamt übergeben. Bei dem Hundehalter handelt es sich um einen 21-Jährigen. Ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet. Warum der Hund freiherumlief, ist derzeit unbekannt.

