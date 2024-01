Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl von E-Scootern

Speyer (ots)

Am Dienstag wurden in der Gutenbergstraße zwei E-Scooter durch unbekannte Täter entwendet. Gegen 12 Uhr stellte eine 34-Jährige ihren E-Scooter der Marke "Xiaomi" an einem Seiteneingang der Postgalerie ab, als sie gegen 17 Uhr zurückkam, war der E-Scooter nicht mehr da. Gegen 15 Uhr stellte eine 16-Jährige ihren E-Scooter der Marke "Ninebot" an selbigem Seiteneingang der Postgalerie ab, als sie gegen 19 Uhr zurückkam, war auch dieser E-Scooter nicht mehr da. Ob ein Tatzusammenhang in den beiden Fällen besteht ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer hat am Dienstag im Zeitraum von 12 - 19 Uhr in der Gutenbergstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

