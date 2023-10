Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruchsgeschehen +++

Oldenburg (ots)

Mehrere Einbrüche beschäftigen die Polizei, in allen Fällen werden Zeugen gesucht.

In der vergangenen Nacht hebelten unbekannte Täter das Fenster einer Wohnung in der Straße Unterm Berg auf. Durch die Täter wurde anschließend die Wohnung betreten und die Wohnräume durchsucht. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde Schmuck gestohlen.

Bereits in der Zeit von Samstag (30. September) bis zum heutigen Morgen warfen unbekannte Täter das Fenster eines Kindergartens in der Kennedystraße ein. Aus dem Kindergarten wurden Lebensmittel entwendet, die Täter entkamen anschließend unerkannt.

In der Nacht von Sonntag auf Montag waren drei Einfamilienhäuser in der Ehnernstraße das Ziel der Täter. An allen drei Häusern versuchten die Täter die Haustür aufzuhebeln. Bei keinem der Objekte waren diese jedoch erfolgreich, so dass es in allen Fällen beim Versuch blieb.

In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell